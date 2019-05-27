Патриарх Кирилл надеется, что Зеленский прекратит притеснения верующих канонической УПЦ

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что президент Украины Владимир Зеленский прекратит "пещерную политику" дискриминации православных украинцев по принадлежности к определенной православной юрисдикции. Об этом он сказал журналистам в понедельник, подводя итоги своего визита в Страсбург.

"Последние перемены, которые произошли на Украине в связи с избранием нового президента, конечно вселяют надежду. Я знаком с мыслями многих православных украинцев, они в связи с этим выбором связывают положительные перемены в том смысле, что прекратится дискриминация по принадлежности православных определенной православной юрисдикции, что все будут иметь равные права и, собственно говоря, я разделяю эти же надежды украинцев в связи с избранием господина Зеленского новым президентом. И очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, я думаю в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются, и даже не по принципу веры, а по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдет из жизни украинцев. Я думаю, что эти надежды разделяли и мои собеседники, с которыми я общался здесь, в Страсбурге", - заявил он.

Патриарх отметил, что тему притеснений прав прихожан канонической Украинской православной церкви приходится поднимать постоянно в силу их систематического нарушения. "Я постоянно поднимаю тему Украины, потому что, и особенно здесь в Страсбурге, потому что эта тема прямо касается прав человека и религиозной свободы. В Европе грубейшим образом нарушались права огромного количества православных верующих людей. Я не буду перечислять все эти нарушения, они хорошо известны, но результатом нарушений были реальные страдания этих людей, только за то, что они хотели оставаться православными и хотели оставаться членами Русской православной церкви, принадлежа к своей украинской православной общине", - добавил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу. В воскресенье, 26 мая, он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата. В апреле прошлого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает томос об автокефалии и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными и разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ.