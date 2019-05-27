В Ижевске приставы возбудили два дела после угроз коллекторов в адрес сотрудников школ

ТАСС, 27 мая. Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов возбудили два дела об административном правонарушении после угроз со стороны коллекторов в адрес сотрудников двух школ в Ижевске, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФССП.

"Сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике по обоим фактам возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Материалы направлены в прокуратуру по факту оскорбления, в Роскомнадзор в связи с разглашением персональных данных, и в полицию по вопросу наличия в действиях неизвестного лица признаков направления угроз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в первом случае пострадала директор школы, которой с неизвестного номера позвонил мужчина и начал требовать информацию об одном из работников учреждения. После этого на телефон руководителя школы пришло оскорбительное сообщение и начал срабатывать автодозвон. "Менее чем за сутки совершено 294 звонка. Кроме того, представившись сотрудником полиции, неизвестный позвонил в приемную директора и начал задавать те же вопросы о работнике школы", - сообщили в пресс-службе.

Во втором случае звонки поступали от неизвестных людей всем работникам, чьи контактные данные были указаны на официальном сайте школы. Причем работник образовательного учреждения должником не являлся. "Ситуация коснулась матери должника, которая тоже работает в учебном заведении", - уточнили в управлении ФССП.