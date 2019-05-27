Эксперты: наиболее популярные сезонные вакансии этого лета связаны с туризмом и торговлей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Летом растет спрос на работников в сферах туризма, уличной торговли и общепита, сельского хозяйства и благоустройства города. Об этом рассказали ТАСС накануне нового сезоны представители рекрутинговых компаний.

"Летом традиционно растет спрос на персонал в туризме, розничной (уличной) торговле и общепите. Помимо этого, высокой трудовой сезонностью характеризуются сферы строительства, сельского хозяйства, городского и дорожного благоустройства", - сообщила ТАСС руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Зарплатные ожидания

В сервисе по поиску работы SuperJob отметили, что самую высокую заработную плату (до 120 тыс. руб) среди сезонных работников предлагают прорабу по благоустройству в Уренгое.

Геодезист программы "Моя улица" в Москве может заработать до 100 тыс. рублей в месяц, а врачу-педиатру в детском оздоровительном лагере в подмосковном городе Одинцове - до 60 тыс. рублей, сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Спрос на персонал

В сфере туризма летом традиционно наблюдается спрос на аниматоров, инструкторов по туризму. Аниматоры в Турции, к примеру, могут заработать около 40 тыс. рублей в месяц, а в гостинице Феодосии - до 30 тысяч рублей. В сельском хозяйстве летом нужны сборщики урожая, доярки, помощники по переработке молока и комбайнеры.

В сфере общественного питания открываются вакансии для шашлычников, для поваров в пансионатах и для официантов на базах отдыха, рассказали в SuperJob. В сфере образования в летний сезон требуются вожатые, воспитатели для присмотра за детьми на даче. В строительстве нужны геодезисты, рабочие по ремонту задний и благоустройству территорий, рассказали в SuperJob.

Рекомендации для соискателей

При трудоустройстве на сезонную работу рекрутеры настоятельно рекомендуют заключить трудовой договор. "Если же работодатель не готов официально подтвердить ваши трудовые отношения, то соглашаться на такую работу не стоит", - посоветовали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

При заключении срочного трудового соглашения необходимо проверить дату начала и завершения работы, стоимость оплаты труда и должностные обязанности. "В случае обмана, вы просто ничего не докажете", - предупредили в SuperJob.

Руководитель службы исследований HeadHunter советует также при поиске сезонной работы искать вакансии с гибким графиком и возможностью удаленной работы.