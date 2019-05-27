Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи. Об этом ТАСС сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адамей Джаппуев.

"Заблудившиеся на Эльбрусе лыжники вышли на связь со спасателями. У них все хорошо, разговаривали с нами по телефону, в настоящее время спускаются в Терскол. По нашей информации, это отдыхающие из Санкт-Петербурга", - сказал Джаппуев.

Он отметил, что на склонах Эльбруса пасмурно и холодно, "наверху идет снег".

Ранее сообщалось, что двое лыжников заблудились на склоне Эльбруса, ниже станции Гара-Башии, которая расположена на высоте около 3,4 тыс. м над уровнем моря.