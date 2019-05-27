Жюри конкурса "РДШ - Территория самоуправления" выбрало 100 лучших соцпроектов школьников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Эксперты конкурса Российского движения школьников (РДШ) "РДШ - Территория самоуправления" определили 100 лучших социальных проектов, созданных командами учеников средних учебных заведений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В сотню лучших команд вошли школьники из 50 регионов России, в числе победителей есть команды, представляющие сразу несколько регионов. Так, в команду проекта "Прадедушкины медали" входят участники из Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора АНО Владислава Даванкова.

Как уточнили организаторы, проекты были разработаны командами из пяти школьников. Инициативы конкурсантов касаются развития добровольчества, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды, сохранения исторической памяти и школьного самоуправления.

"Лучшие проекты определялись по пяти критериям: оригинальность идеи, значимость проекта в решении социальных задач, достижимость поставленной задачи, опыт команды и стадия реализации проекта", - отмечается в пресс-релизе. Авторы проектов-победителей получат путевку на тематическую смену в детском центре "Орленок".

Первый конкурс "РДШ - Территория самоуправления" прошел в октябре 2017 года. Старт второму конкурсу был дан в октябре 2018 года, более 19 тыс. человек подали заявки на участие. В состязании участвуют российские школьники 7-11 классов.

Проект "РДШ - Территория самоуправления" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.