В Думу внесены поправки о возможности работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает продление до 1 января 2021 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда в понедельник.

В текущей редакции закона предусмотрен срок до 1 января 2020 года. Авторами поправок стали первый заместитель главы комитета СФ по соцполитике Игорь Каграманян, а также сенаторы от Крыма - Сергей Цеков и Ольга Ковитиди.

"Эти изменения обусловлены необходимостью сохранения созданных условий в целях обеспечения завершения плавного перехода к действующей на территории Российской Федерации системе лицензирования медицинской деятельности", - сказал Каграманян, которого цитирует пресс-служба СФ.

По словам Каграманяна, в настоящее время у медицинских организаций государственной системы здравоохранения в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования. В частности, речь идет о наличии зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для предоставления медицинских услуг, а также о наличии медицинских изделий, необходимых для предоставления этих услуг.

Как добавил сенатор, принятие законопроекта позволит не допустить приостановку работы медицинских организаций на территории Крыма и Севастополя по причине несоответствия лицензионным требованиям.