В каждом городе Мурманской области будет разработана концепция развития территорий

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Концепции развития городских пространств будут разработаны для каждого города Мурманской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора региона Андрей Чибис по итогам встречи с приехавшей в область группой архитекторов и урбанистов.

"Мы [приездом команды архитекторов] фактически запустили работу по подготовке проектов в каждом городе области, чтобы получить определенный концепт развития города и начать работу по подготовке уже соответствующего проекта развития", - сказал глава региона.

Он отметил, что приехавшие специалисты, среди которых представители ведущих архитектурных бюро страны, вместе с местными коллегами, студентами, общественными активистами уже предложили много идей, часть из которых начнут воплощать уже в текущем году. Все решения будут приниматься совместно с местными жителями и при участии местных специалистов. "Важно, чтобы студенты, творческая молодежь были вовлечены в эту работу, потому что уже на первом этапе мы выявили много активных талантливых ребят", - отметил Чибис.

Всего Мурманскую область посетили более десятка специалистов, которые побывали в Мурманске, Оленегорске, Апатитах и Кировске. Вместе со студентами Мурманского арктического госуниверситета, где действует программа "Креативный город", представили некоторые из предложений по обустройству северных городов. Одна из масштабных задумок - связать вышеназванные города единым туристическим маршрутов, при этом каждый город будет иметь свою уникальную специфику.

О проектах

В Мурманске предполагается создать общественные пространства, посвященные культуре коренных народов Севера - саамов и поморов: будут установлены их жилища, появятся экспозиции быта. В Апатитах, где расположен Кольский научный центр РАН и ведется изучение и добыча минералов, научная составляющая может стать одним из брендов города - например, на детских и спортивных площадках будут установлены изображения символов химических элементов и образцы минералов.

В Кировске, где расположен крупнейший горнолыжный курорт региона, упор будет сделан на развитие туристической инфраструктуры и спорт - строительство отелей, обустройство спортплощадок и главного городского парка. Также среди идей - нанесение граффити на трансформаторные подстанции и другие промышленные объекты для улучшения их внешнего вида, создание во всех муниципалитетах детских городков.

Как отметил Чибис, при разработке и реализации проектов будет обязательно учитываться арктическая специфика региона: уличные пространства будут закрыты от ветра, где-то, возможно, появятся инфракрасные обогреватели, места отдыха в помещениях.

По его словам, часть идей можно начать воплощать уже в ближайшее время, и некоторые требуют самых минимальных вложений. На более масштабные проекты будут изыскивать как государственные, так и частные средства. В частности, градообразующая для Кировска компания "Фосагро" уже выразила готовность участвовать в обустройстве города. Кроме того, проекты развития городов будут подаваться на гранты в рамках программы "Малые города" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.