Врио губернатора Петербурга принял отставку главы комитета по природопользованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял в понедельник отставку председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игоря Григорьева, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности с 27 мая 2019 года председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игоря Григорьева на основании личного заявления", - отмечается в сообщении.

Григорьев возглавлял комитет по природопользованию Санкт-Петербурга с ноября 2015 года, до этого занимал должность главы Гостехнадзора города.