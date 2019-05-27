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Врио губернатора Петербурга принял отставку главы комитета по природопользованию

Григорьев занимал должность с ноября 2015 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял в понедельник отставку председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игоря Григорьева, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности с 27 мая 2019 года председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игоря Григорьева на основании личного заявления", - отмечается в сообщении.

Григорьев возглавлял комитет по природопользованию Санкт-Петербурга с ноября 2015 года, до этого занимал должность главы Гостехнадзора города.

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