Parisien: активистки Femen оштрафованы на €1 тыс. за эксгибиционизм в центре Парижа

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа приговорил двух активисток движения Femen к условному штрафу в €1 тыс. каждой за эксгибиционизм во время акции перед Триумфальной аркой 10 ноября 2018 года. Как сообщает газета Le Parisien, соответствующее решение вынесено в понедельник.

Изначально суд рассматривал дела трех участниц демонстрации, однако на слушаниях 25 марта было решено закрыть судебное производство в отношении одной из них из-за процедурных нарушений. Во время того заседания представитель гособвинения настаивал на условном тюремном сроке. Согласно статье 222-32 уголовного кодекса Франции, эксгибиционизм (обнажение в публичном месте) может караться штрафом в €15 тыс. и реальным тюремным сроком до одного года.

Условный штраф, о котором пишет газета, предполагает выплату лишь в случае нарушения определенных условий, назначенных судом. Однако ни в одном СМИ не приводятся конкретные условия данного приговора.

Представительницы феминистского движения Femen 10 ноября 2018 года вышли на площадь Шарля де Голля с плакатами в руках. Акция проводилась за день до проведения под Триумфальной аркой церемонии, посвященной столетию завершения Первой мировой войны.

11 ноября еще три активистки Femen были задержаны за попытку выбежать на Елисейские Поля во время проезда кортежей глав иностранных государств. Одна из них практически добежала до лимузина президента США Дональда Трампа. Суд над ними состоится 13 ноября.