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Кризис в Сирии

В провинции Хама открыт пункт пропуска "Суран" для беженцев из идлибской зоны деэскалации

Ранее сообщалось, что власти Сирии подготовили два пункта пропуска для обеспечения выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пункт пропуска мирных жителей из идлибской зоны деэскалации начал работу 27 мая в провинции Хама. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

"С 27 мая 2019 г. для обеспечения возможности добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска "Суран", - сказал Купчишин.

Ранее сообщалось, что власти Сирии подготовили два пункта пропуска для обеспечения выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации, в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу эд-Духур провинции Идлиб.

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