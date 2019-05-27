В провинции Хама открыт пункт пропуска "Суран" для беженцев из идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пункт пропуска мирных жителей из идлибской зоны деэскалации начал работу 27 мая в провинции Хама. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

"С 27 мая 2019 г. для обеспечения возможности добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска "Суран", - сказал Купчишин.

Ранее сообщалось, что власти Сирии подготовили два пункта пропуска для обеспечения выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации, в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу эд-Духур провинции Идлиб.