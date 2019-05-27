Скворцова: смертность россиян от инсультов и инфарктов за последние годы снизилась вдвое

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Смертность от инфарктов и инсультов в России в последние годы снизилась почти в два раза - сейчас от них умирает четверть россиян, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете " Известия ".

"Но сейчас лишь четверть сосудистых смертей связана с "острыми" состояниями: инсультами и инфарктами миокарда, поскольку смертность при них за последние годы нам удалось снизить почти в два раза", - сказала она.

Министр отметила, что около 75% инфарктов и инсультов происходят на фоне хронических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как хроническая ишемическая болезнь сердца или миокардиопатия.

Скворцова напомнила, что на фоне перенесенного инфаркта или инсульта пациенты должны принимать лекарства не меньше двух лет, а в некоторых случаях - всю жизнь. "Если этого не делать, в 70% случаев острые сосудистые нарушения повторяются в течение первого года с момента инсульта или инфаркта. Причем каждый последующий эпизод тяжелее предыдущего", - пояснила глава Минздрава.

Она также уточнила, что сейчас сердечно-сосудистые заболевания сохраняют первое место среди причин смертности россиян, но их доля сократилась с около 70% до менее 50%.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с 587,6 случая на 100 тыс. человек до 400. В течение шести лет планируется также переоснащение, в том числе оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения, 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

Кроме того, за период реализации национального проекта число смертей населения в трудоспособном возрасте должно сократиться до 350 случаев на 100 тыс. человек. Для этого Минздрав России планирует включить в клинические рекомендации 60 новых методов профилактики, внедрить в краевых, республиканских, областных, краевых и окружных больницах системы контроля качества медпомощи, развивать дистанционные консилиумы и консультации. Отдельно Минздрав разрабатывает программы популяционной профилактики, чтобы снизить влияние поведенческих факторов, таких как избыточное употребление алкоголя, курение, нерациональное питание.

Национальный проект "Здравоохранение"

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также снижение смертности россиян в трудоспособном возрасте, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.