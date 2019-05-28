Несколько депутатов Госдумы в июне отправятся в экспедицию на Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Семь депутатов Государственной думы примут участие в 10-дневной научно-исследовательской экспедиции на Курильские острова, которая состоится в начале июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Депутаты Госдумы изучат Курильские острова под девизом "Курилы наши". Основная цель мероприятия - сбор и сохранение информации о Курильской десантной операции 1945 года. Интервью с ветеранами, фотографии, архивные материалы осенью этого года будут опубликованы в пятом томе специализированного издания альманаха "Победители", - рассказал собеседник агентства.

Помимо политиков, в экспедицию отправятся в том числе историки и журналисты. Подготовка, по словам Карлова, заняла больше полугода.

Одной из целей поездки, заявил парламентарий, - "напомнить всем о ключевых событиях, приблизивших окончание Второй мировой войны и заложивших фундамент существующего миропорядка".

Как ожидается, экспедиция стартует 3 июня у памятника воинам - освободителям Курильских островов в Петропавловске-Камчатском. Следующей точкой маршрута станет остров Шумшу, где в 1945 году прошли основные сражения за архипелаг с японской армией. В программе экспедиции - встречи с военными, пограничниками и жителями Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов.