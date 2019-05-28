Центры занятости усилили работу по трудоустройству школьников на время каникул

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Органы службы занятости в регионах активно привлекают работодателей, которые принимают на работу школьников и организовывают ярмарки вакансий для несовершеннолетних. Об этом рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"Органы службы занятости активизировали свою работу по привлечению работодателей, создающих рабочие места для временного трудоустройства подростков в летний период 2019 года. Во многих центрах занятости населения с конца мая активно проводятся ярмарки вакансий для школьников", - говорится в сообщении.

Значительная доля рабочих мест для несовершеннолетних в 2019 году будет организована в образовательных организациях, в администрациях муниципальных образований, в районных библиотеках, архивах и музеях, домах культуры и детского творчества, на благоустройство территорий.

"Среди предложений также профессии: курьер, распространитель печатной продукции, фасовщик товаров, оператор связи, почтальон, культорганизатор, промоутер, помощник библиотекаря, вожатого, воспитателя", - уточнили в Минтруде.

Перечень предложений о трудоустройстве зависит также от региональных особенностей. Так, например, ежегодно в Астраханской области большая работа проводится по сохранению рыбной молоди. Ребята вылавливают сетями мелких сазанчиков, карасей, щук, красноперок из пересыхающих после паводка ериков и вывозят их к реке, выпуская в большую воду. Воспроизводство рыбы, контроль чистоты берегов Волги, экологическое просвещение - те задачи, которые решают подростки в рамках временной занятости. В Ростовской области, к примеру, подростки участвуют в оформлении выставок, экспозиции под открытым небом "Казачье подворье", помогают работникам музеев принимать туристов и посетителей, рассказали в министерстве.

В 2018 году на временную работу органы службы занятости трудоустроили около 575,7 тыс. несовершеннолетних. Также они по итогам "летней трудовой четверти" оформили информационные стенды с фотографиями лучших подростков, принимавших участие во временном трудоустройстве, награждали их почетными грамотами и призами, направляли благодарственные письма родителям, добавили в пресс-службе.

Закон на стороне детей

"Трудоустройство подростков осуществляется на тех предприятиях и организациях, где условия труда и виды работ соответствуют требованиям законодательства о труде в части норм, предусмотренных для лиц этой возрастной категории. Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному развитию, нравственности, не нарушают процесс обучения", - добавили в Минтруде.

Законодательство о регулировании труда в отношении несовершеннолетних вступил в силу в России 1 июля 2017 года. Согласно этому документу, работодатели уже с 14 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 15 лет подростки могут принимать решение о подработке самостоятельно.

Законом также определена продолжительность рабочего дня подростка: несовершеннолетним от 14 до 15 лет разрешается работать не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет - не более пяти часов, от 16 до 18 лет - не более семи часов. Учащиеся школ и колледжей в возрасте от 14 до 16 лет не должны работать более двух с половиной часов в период учебы. При этом ограничение продолжительности рабочего дня во время летних каникул законом не установлено.