Туристическая полиция появится в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. В Ялте для обеспечения безопасности иностранных туристов создадут отдел туристической полиции из числа сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщил во вторник заместитель главы правительства Крыма Игорь Михайличенко на заседании Совета министров республики.

"Опыт проведения чемпионата мира по футболу позволил апробировать использование туристической полиции, которая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Принято решение о создании в этом году в Ялте отделения туристической полиции из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы", - сказал он.

По словам вице-премьера, создание туристической полиции, сотрудники которой будут владеть иностранными языками, позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов в регионе.

Михайличенко сообщил, что с 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД Крыма будет командировано дополнительно 180 полицейских из других регионов РФ для обеспечения безопасности курортного сезона.

Туристическая полиция работает в Москве с 2014 года. Ее сотрудники выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей. В 2018 году подразделения туристической полиции были созданы в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Власти полуострова отмечают постоянно растущий поток туристов в Крым: в 2018 году его посетили 6,8 млн человек, в 2019 году цифры также продолжают расти. Одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, однако регион за этот период посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года. В 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов.