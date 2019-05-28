NYT: умер основатель Human Rights Watch

ТАСС, 28 мая. Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына правозащитника.

В 1978 году Бернштейн основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в единую организацию Human Rights Watch.

В период с 1966 по 1990 гг. правозащитник также возглавлял издательский дом Random House, который публиковал в том числе книги советских правозащитников и общественных деятелей, таких как академик Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннэр. Бернштейн также лично встречался с Сахаровым и Боннэр в Москве.

В 2011 году Бернштейн основал еще одну правозащитную организацию - Advancing Human Rights.

В последние годы он активно занимался преподавательской деятельностью. В Йельском университете и Университете Нью-Йорка учреждены стипендии имени Бернштейна для студентов, изучающих юриспруденцию.