Суд заочно арестовал соучастника хищения 850 млн рублей у московского метро

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Суд в Москве заочно арестовал соучастника хищения 850 млн рублей у Московского метрополитена Александра Геллера. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Накануне суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Геллера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили в СК.

Уголовное дело в отношении Геллера выделено в отдельное производство. Он скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ходом расследования, Геллер является собственником компаний "Авто селл" и "Трейд компани", размещавших рекламу в Московском метрополитене и не заплативших за это. По данным следствия, в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО "Авто селл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими подельниками похитила у ГУП "Московский метрополитен" свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро.

Расследование уголовного дела в отношении Коган завершено. Дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей.