Активисты проекта "Безопасные дороги" проверят безопасность пешеходных дорожек у школ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Активисты партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" во время летних каникул проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям. Об этом сообщил координатор партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Во время школьных каникул мы проведем акцию "Дорога к школе", чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах", - сказал Афонский, слова которого во вторник приводит пресс-служба единороссов.

Дорога вблизи школы является местом повышенной опасности, так как по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов, напомнил он. "Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части", - отметил депутат.

По словам Афонского, по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников. "Мы будем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в Министерство транспорта РФ и главам регионов", - пояснил координатор партпроекта.