Гонки на тракторах пройдут в Ростовской области 2 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Более 30 трактористов из четырех регионов России съедутся в Ростовскую область для участия в гонах на тракторах "Бизон-трек-шоу". Соревнование пройдет 2 июня на участке трассы Ростов - Таганрог, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В этом году 17-е гонки на тракторах "Бизон-трек-шоу" пройдут 2 июня. На соревнования съедутся участники из Ростовской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в этом году участники выйдут на старт в парах, тройках и впервые выступят в пятерках. На скорости до 100 км/ч гонщикам предстоит преодолеть 10 км спортивной трассы. Участие в тракторном турнире бесплатное, при этом каждый гонщик застрахован оргкомитетом на 1 млн рублей.

"К гонкам будут допущены тракторы, оборудованные каркасами и ремнями безопасности. Для увеличения скорости, маневренности и устойчивости на трассе машины прошли в сельхозпредприятиях специальную модернизацию. Накануне соревнований технику проверят инспекторы Гостехнадзора", - уточнили в пресс-службе.

Главные призы для аграриев предоставит правительство Ростовской области. Четверым лучшим гонщикам вручат тракторы и сельскохозяйственную технику.

Единственные в стране гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" проводятся в Ростовской области с 2002 года. За это время в соревновании приняли участие более 300 механизаторов, его зрителями стали около 180 тыс. человек.