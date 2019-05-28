Беглов призвал обеспечить безопасность во время экскурсий по городским крышам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение на заседании городского правительства разобраться с ситуацией вокруг незаконных экскурсий по крышам, которые могут потенциально представлять опасность для их участников.

"Я часто вижу рекламу <…> о прогулках, экскурсиях по крышам. Надо разобраться, что это за экскурсии по крышам. Это значит, по центру города кто-то водит экскурсии, а у нас кровли металлические. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно, поэтому надо разобраться, что это такое", - сказал Беглов, обращаясь к и. о. главы жилищного комитета Василию Осипову.

И. о. председателя комитета отметил, что организаторы таких экскурсий чаще всего попадают на крыши домов нелегально, срывая замки. "Займитесь этим вопросом - совместно с ГУВД, если необходимо подключиться. Во-первых, это просто опасно. Приехали туристы в город - они же не знают, правильно это или неправильно. Если есть такая потребность - наверное, это интересно, не спорю с этим, но это должно быть безопасно и должно быть легализовано", - отметил Беглов.

Осипов рассказал, что власти в связи с этим пытаются перехватить инициативу и организовать экскурсии на так называемые башни противовоздушной обороны в центральной части города. "Мы сегодня начали работу к тому, чтобы <…> восстанавливать башни и легализованные экскурсии именно водить на башни: обзор нормальный, безопасность нормальная", - сказал он, отметив, что в настоящее время этот вопрос находится в разработке.