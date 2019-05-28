Суд арестовал подозреваемого в убийстве предпринимателя в Мытищах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве предпринимателя в подмосковных Мытищах. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, мужчина арестован.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать 32-летнего подозреваемого в совершении убийства в городе Санкт-Петербурге. От дачи показания мужчина отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, вечером 14 марта возле подъезда многоэтажного дома на улице Борисовка в Мытищах подозреваемый подошел к своему 31-летнему знакомому и выстрелил в него не менее трех раз из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Причиной убийства стали долгие неприязненные отношения подозреваемого к жертве. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около жилого дома в Мытищах был застрелен индивидуальный предприниматель.