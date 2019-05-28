Ростовский вуз и Samsung запустили образовательную программу по искусственному интеллекту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) заключил соглашение с компанией Samsung Electronics Russia о запуске на базе вуза бесплатной социально-образовательной программы по искусственному интеллекту "IT Академии Samsung", она стартует в сентябре 2019 года, сообщил журналистам директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами власти Samsung Electronics Russia Сергей Певнев.

"Это вообще первый в России "пилот" образовательной программы по искусственному интеллекту в рамках "IT Академии Samsung", ЮФУ становится первым университетом, где данная программа будет пилотироваться. Выбор был очевиден, потому что у нас долгая история сотрудничества в IT-проекте для старшеклассников, который здесь развивается с 2014 года. Когда мы предложили участие в программе, то получили полное взаимопонимание. При выборе [вуза] обращали внимание на высокий уровень преподавательского состава, техническую базу", - сказал Певнев, отметив, что обучение по программе бесплатное.

При составлении программ учитывались навыки сотрудников двух научно-исследовательских центров компаний на территории России. Там же выпускники новой программы смогут проходить стажировку. Как сообщила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко, в первый раз по программе планируется выпустить около 20 студентов и старшеклассников.

"Программы [обучения] разные - от форм повышения квалификаций и программ дополнительного образования до возможности выстраивания индивидуальной траектории по конкретным направлениям подготовки или магистерской программы", - добавила она.

Первый семестр будет состоять из очных семинаров по изучению компьютерного зрения, анализу больших данных, второй будет посвящен разработке индивидуального проекта с поддержкой в виде профориентационных вебинаров и консультаций.