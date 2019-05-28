Медведев побывал в подмосковном центре управления регионом

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник ознакомился с работой центра управления регионом в правительстве Московской области. О деятельности центра, который работает с 29 декабря 2018 года, ему рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В центре с помощью информационных систем в круглосуточном режиме производится сбор и анализ данных из всех сфер жизни региона. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. Работа центра предусматривает три этапа: создание карты проблем, оперативное доведение проблемы до ответственного исполнителя и установление сроков выполнения задачи, предотвращение аналогичных проблем в будущем.

С помощью интерактивной панели Воробьев продемонстрировал Медведеву, как изменился механизм работы с обращениями граждан. В качестве примера он показал работу с блоками "Здоровье" и "Строительство". Глава правительства поинтересовался, какие самые актуальные обращения в этих сферах и какую информацию сможет получить каждый обратившийся. В части контроля за сферой строительства Медведев также отметил, в частности, что наличие видеокамер на строящихся объектах для наблюдения за ходом работ в режиме реального времени было бы полезно для граждан.

"Лет 10 назад никто такое не сделал бы, потому что таких возможностей и ресурсов таких не было... Впечатляет!" - оценил премьер работу центра в целом.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", "горячих линий" губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Около 70% проблем решаются в оперативном режиме, остальные 30% представляют собой более ресурсоемкие жалобы или предложения, например, о строительстве объекта или улучшении инфраструктуры. По таким ситуациям с помощью портала "Добродел" проводится голосование.

Оценка качества дорог в Московской области

Особое внимание Медведева в центре управления регионом привлек блок, касающийся работы транспорта и качества дорог в Московской области. По словам сотрудников центра, граждане теперь успевают пожаловаться на некачественные дороги лишь в одном проценте случаев, поскольку с помощью цифровых технологий за состоянием дорожного полотна следят соответствующие службы Московской области и сами подрядчики. Таким образом проблема устраняется еще до того, как на нее обратили внимание жители региона. Также с помощью цифровых технологий ведется круглосуточный контроль ремонтных работ на дорогах, фиксируются все дорожно-транспортные происшествия.

Сотрудники центра сообщили, что сейчас работают над проектом "Зеленая волна", когда пока в ручном режиме регулируются сигналы светофоров в зависимости от степени загруженности дорог. В сентябре планируется перевести эту работу в автоматический режим.

Глава кабинета министров поинтересовался тем, как в центре управления регионом отслеживается работа общественного транспорта. Он заметил, что в прежние годы соблюдение расписания движения было "не самым сильным местом" общественного транспорта. Сотрудники центра заверили, что на данный момент расписание движения соблюдается в 70% маршрутов. За наиболее напряженными участками ведется он-лайн контроль, чтобы в случае необходимости, например, направить дополнительные автобусы для перевозки пассажиров. Помощниками сотрудников центра управления регионом могут стать и сами пассажиры, которые в режиме реального времени могут сообщить о возникшей проблеме.