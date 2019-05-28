Володин считает важным ускорить подписание соглашения о признании дипломов с Южной Кореей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что скорейшее подписание соглашения между Россией и Южной Кореей о взаимном признании дипломов укрепит гуманитарное сотрудничество двух стран.

"Скорейший выход на подписание соглашения о взаимном признании дипломов и ученых степеней внесет вклад в дальнейшее продвижение гуманитарных обменов", - заявил Володин во вторник на открытии первого заседания комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Республики Корея.

Спикер также обратил внимание на важность развития сотрудничества в области образования и туризма. Он напомнил, что введение безвизового режима с 2014 года позволило поднять взаимный турпоток. "В 2018 году из России в Республику Корея было совершено 244 тыс. поездок (рост на 5%), турпоток из Южной Кореи в Российскую Федерацию вырос до 361 тыс. поездок (рост на 42%). Это очень хороший результат, который говорит о том, что отношения между нашими странами развиваются динамично", - указал Володин.

Глава палаты добавил, что в 2020 году будет проводиться год взаимных обменов Россия - Республика Корея, приуроченный к 30-й годовщине установления российско-южнокорейских дипломатических отношений. "Предлагаю наладить эффективное взаимодействие между парламентами наших стран для содействия его проведению. Регулярные двусторонние контакты и взаимодействие на межпарламентских площадках дают нам возможность координировать позиции по актуальным международным и региональным проблемам, включая важный для наших стран вопрос денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове", - заключил он.