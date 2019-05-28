Родители тяжелобольных детей в Адыгее получат бесплатных помощников

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Проект "Семейный помощник", направленный на поддержку семьей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), запустили во вторник в работу в Адыгее, сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.

"Центр социальной помощи семье и детям "Доверие" в Красногвардейском районе республики начал реализацию социального проекта "Семейный помощник". Теперь родители тяжелобольных детей имеют возможность оставить своего ребенка на небольшое время под бесплатным присмотром специалистов. Проект реализуется в рамках объявленного в России проекта "Десятилетие детства", - сказали в министерстве.

Реализация проекта стала возможной благодаря гранту в 1,5 млн рублей, который центр "Доверие" получил за победу в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соцучреждение сможет оказывать поддержку более чем 600 семьям, имеющим детей с ОВЗ.

Автором проекта стали специалисты центра. Как рассказала ТАСС руководитель Красногвардейского территориального центра социальной помощи семье и детям "Доверие" Лариса Адаменко, для детей с ОВЗ в возрасте от трех до 18 лет будут созданы группы кратковременного пребывания, либо на дом будут выезжать подготовленные специалистами волонтеры. Предусматривается индивидуальная работа с ребенком-инвалидом с помощью арт-терапии, эрготерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, куклотерапии, занятий пластилиновой и песочной анимацией, использование мультимедийного и интерактивного оборудования, отметила руководитель центра.

"Родители тяжелобольных детей получили свободное время и для отдыха, для снятия психологической нагрузки, напряженности в семье. Это будет способствовать и преодолению социальной изолированности детей", - добавила Адаменко.