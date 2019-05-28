"Зеленый марафон" Сбербанка в 2019 году будет посвящен Дню защиты детей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Организаторы благотворительного "Зеленого марафона" в 2019 году сделали акцент на детской тематике, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Сбербанка.

"В этом году мероприятие Сбербанка приурочено ко Дню защиты детей и предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные соревнования и развлечения. В специальных детских забегах, которые впервые пройдут во всех городах, где проводится марафон, участвуют дети в двух возрастных категориях - от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет", - говорится в сообщении.

В марафоне 1 июня традиционно участвуют известные спортсмены, звезды театра и кино, политики, команды крупных компаний и СМИ. Акция пройдет в 60 городах РФ, а также в Казахстане и Белоруссии. Заявки на участие подали более 110 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.

Соревнования для детей и "неклассические забеги"

Полугодовалые малыши в Сургуте и Тюмени будут бороться за победу в специальном мини-марафоне ползком. Также там состоится забег с детскими колясками. Для детей в возрасте 3-4 лет организуют "гонку" на самокатах, а также забег в пижамах.

В некоторых городах несовершеннолетние участники "Зеленого марафона" попробуют свои силы в сдаче нормативов для получения спортивного разряда по легкой атлетике. Детей также ждут игровые площадки, спектакли, конкурсы. В Москве будет работать зона СберKids, где дети смогут провести время с пользой и получить новые знания.

Многие города решили не ограничиваться стандартным форматом: Череповец отличится гонкой дронов, а в Кургане устроят забег роботов без дистанционного управления и борьбу роботов-сумоистов. В Тюмени и Сургуте будут соревноваться в "марафоне на шпильках", а во Владивостоке - в скандинавской ходьбе наперегонки. В Омске дети в возрасте 5-7 лет побегут стометровку с собаками.

В Перми в день марафона попробуют установить рекорд России по массовому удержанию "планки": участники должны простоять в положении на протяжении 30 секунд. Фиксировать это будут представители Книги рекордов России.

Инклюзивная программа

Более чем в 20 городах России пройдут старты для людей с инвалидностью - на 4,2 км и на символические 200-метров, участие в них примут инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.

Такую инклюзивную программу запланировали в 10 сибирских городах - Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Братске, Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Улан-Удэ и Чите. А также в ряде городов Урала и Поволжья - Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Перми, Ижевске, Уфе, Казани, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Кроме того, подобные забеги пройдут в Якутске и во Владимире.

К "Зеленому марафону" приурочат и не связанные со спортом социальные акции, цель которых - помощь воспитанникам детских домов, пациентам лечебных учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны. Также запланированы мероприятия по благоустройству городской среды.

В городах, где состоится акция, провели специальное онлайн-голосование, где жители выбирали, какое именно мероприятие пройдет в их населенном пункте.

"Бегущие сердца"

В столице акция пройдет под названием "Зеленый марафон Бегущие сердца", партнером организаторов третий год выступает фонд помощи детям "Обнаженные сердца". Маршрут проложен по центру города и стартует у стен Кремля - на Васильевском спуске. Ожидается, что по московским улицам пробегут около 10 тыс. человек.

В 2019 году марафон впервые полностью соответствует своему названию: в Москве в программу включили классическую марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Организуют также забеги на 10 и 4,2 км.

Кроме того, запланирован концерт, а участники забега смогут "посоревноваться" в танцах на специально оборудованной перед сценой площадкой.

География расширяется

Каждый год к "Зеленому марафону" присоединяются новые города - на этот раз в числе "новичков" Курск и Элиста.

В акции уже по традиции примут участие еще два сибирских города - Абакан и Омск, а также еще четыре дальневосточных - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток и Благовещенск.

В Центральной России к мероприятию подключатся Воронеж, Калуга, Кострома, Орел, Смоленск, Тула, Ярославль, на Северо-Западе - Калининград, Архангельск, Сыктывкар, Череповец и Санкт-Петербург. В Поволжье и на юге европейской части России на марафон выйдут жители Оренбурга, Кирова, Йошкар-Олы, Саранска, Пензы, Ульяновска, Самары, Тольятти, Саратова, Волгограда, а также Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и Владикавказа.

Во всех городах участники акций смогли выбрать дистанцию забега - 4,2 или 10 км.

Марафон пройдет также в белорусском Бресте и семи крупнейших городах Казахстана - Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау, Талдыкоргане и столице страны Нур-Султане. В этих странах ограничатся дистанцией 4,2 км.

Ежегодный марафон

Первый "Зеленый марафон" прошел в 2012 году. За годы проведения мероприятия его участниками стали более 750 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".

Московская часть "Зеленого марафона" позволила собрать за несколько лет почти 140 млн рублей, все эти средства перечислены в фонд "Обнаженные сердца", уточнили в пресс-службе.