МВД будет пресекать транспортные правонарушения при перевозке детей в летние лагеря

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. МВД уделит повышенное внимание безопасности на транспорте при перевозке детей в летние лагеря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Во вторник первый замглавы ведомства Александр Горовой провел заседание оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений и поручил личному составу полиции своевременно пресекать правонарушения в период следования поездами организованных групп несовершеннолетних. "Любые происшествия с детьми должны рассматриваться как чрезвычайные", - подчеркнул Горовой.

Члены оперативного штаба МВД обсудили вопросы обеспечения безопасности на транспорте и профилактики нарушений в поездах дальнего следования и пригородного сообщения в период летней оздоровительной кампании.

Горовой отметил, что за прошлый курортный сезон чрезвычайных происшествий допущено не было. "Полиция обеспечила сопровождение более 564 тыс. поездов, в их числе более 155 тыс. - дальнего следования и свыше 408 тыс. - пригородного сообщения. При проведении оздоровительной кампании к местам отдыха перевезено более 780 тыс. детей, для обеспечения их безопасности было задействовано более 6,6 тыс. сотрудников органов внутренних дел", - сказал первый замглавы МВД.