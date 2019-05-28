В Татарстане создадут центр развития одаренных детей по модели "Сириуса"

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Татарстана и фонд "Талант и успех" договорились о создании республиканского центра одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус", организованного в Сочи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и фондом. В частности, документ предполагает создание в республике регионального центра одаренных детей по модели сочинского "Сириуса", - говорится в сообщении.

В ходе заседания межведомственного координационного совета по реализации концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана "Перспектива" Минниханов уточнил, что стороны договорились подготовить дорожную карту, в которой пропишут шаги по формированию центра.

"Документ предполагает формирование республиканского центра на базе Университета Талантов. Межведомственный координационный совет возьмет на себя полномочия попечительского совета центра. В качестве опорной площадки планируется использовать образовательный комплекс "Дуслык", - говорится в сообщении.

Образовательно-оздоровительный центр "Дуслык" открылся в поселке Дербышки города Казани в августе 2016 года. Центр создавался, чтобы интеллектуально развитые дети из республики могли круглогодично получать качественное обучение, проходить тренинги, участвовать в мастер-классах в рамках подготовки к всероссийской и международной олимпиадам школьников.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.