Эксперт: мотивом нападения на школьницу в Вольске могло стать желание обрести известность

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Желание получить известность могло стать основным мотивом подростка, который во вторник напал с топором на школьницу в Вольске Саратовской области. Такое мнение высказал ТАСС председатель общественного совета при Министерстве образования региона психолог Сергей Саратовский.

Во вторник утром ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре, однако воспламенения не произошло. Затем в коридоре он ударил топором по голове учащуюся пятого класса и попытался скрыться. Нападавший задержан, школьница госпитализирована и сейчас транспортируется на лечение в Саратов.

"Вполне возможно, что школьник жаждал известности и видел ее получение не в спорте, творчестве или учебе, а за счет громкого поступка", - сказал Саратовский. По его мнению, используя слова, прежде не встречавшиеся при освещении преступлений - "Колумбайн", манифест, стрелок, видеообращение и подобные - преступления для подростков с подобными отклонениями в поведении "делаются чем-то модным и притягательным, они начинают чувствовать себя героями и вершителями чужих судеб".

"Столь холодное рассуждение о предстоящих действиях и предварительная подготовка сами по себе исключают трагическую случайность. Кроме этого, как указывается в ряде СМИ, в сообщениях [напавшего на школьницу в Вольске подростка] использовались псевдонимы, что свойственно людям с демонстративным поведением", - добавил психолог.

Комментируя так называемый манифест, предположительно написанный и размещенный подростком в социальных сетях, он назвал его "калькой с многочисленных форумов, где все всем недовольны и навешивают друг на друга ярлыки". "Подростки впитывают этот "форумный яд" и нередко единственным выходом для себя видят насилие", - убежден Саратовский.

Подробности инцидента

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что подросток состоит на учете психиатра и обучался на дому, в этот день пришел в школу на экзамен для перевода в следующий класс. После нападения следственные органы возбудили в отношении 14-летнего ученика 7-го класса уголовное дело о покушении на убийство.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ранее поручил проверить систему воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске, а также в недельный срок провести массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и Следственный комитет для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.