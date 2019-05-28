Воробьев предложил заменить идентификацию физлиц по электронной подписи на биометрику

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести идентификацию физических лиц при получении госуслуг по биометрическим данным, а не только по электронной подписи. Это позволит сэкономить время и средства, сообщил он на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в Красногорске.

"Электронная подпись дается на год, стоит 1,5 тыс. Далеко не каждое физическое лицо может себе позволить за 1,5 тыс. рублей в год электронную подпись. И Центробанк, и Сбербанк сейчас включают биометрические данные. То есть и по голосу, и по изображению совершенно спокойно можно идентифицировать свою личность. Если бы можно было внести соответствующие изменения, и биометрическую идентификацию сделать, то мы бы сэкономили огромное количество времени", - сказал он.

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья ТАСС уточнили, что создание единой биометрической системы обсуждается как дополнительный фактор защиты авторизации при получении некоторых услуг. Пока их перечень не определен.

Воробьев также предложил отказаться от обязательного получения бумажного варианта таких документов, как, к примеру, лицензия на такси, продажу алкоголя или путевки на отдых. "Мне кажется, если бы мы эти законы поправили, то все бы приходило в электронном виде, и тебе не пришлось лишний раз приходить в МФЦ", - добавил глава Подмосковья.