Депутаты предложили не включать период больничных в срок проверок коррупционных нарушений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, исключающий период временной нетрудоспособности чиновников из срока, который отводится на проверку по коррупционным правонарушениям. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пискарева.

"По действующему законодательству для привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отводится шесть месяцев", - напомнил парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба. Однако, констатировал Пискарев, "опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск".

Внесенный законопроект предусматривает, что "в отведенный срок не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и трех лет со дня его совершения не будут включаться периоды временной нетрудоспособности или отпуска, а также время производства по уголовному делу", сообщил глава профильного комитета. Таким образом, поводы в виде больничных "не помогут нарушителям требований антикоррупционного законодательства как-то затруднить проверку совершенного ими правонарушения", пояснил Пискарев.

Кроме того, пояснил законодатель, проект предусматривает для государственных и муниципальных служащих возможность входить в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций, таких как фонды, государственные, муниципальные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации. "Однако такое участие в коллегиальных органах для чиновников будет возможно только на безвозмездной основе и с разрешения работодателя", - уточнил он.

"Данный законопроект - еще один шаг в деле укрепления антикоррупционной культуры и повышения прозрачности власти", - заключил Пискарев.