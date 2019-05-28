Более 100 человек присоединились к проекту "Прошагай город" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 100 молодых людей присоединились к проекту "Прошагай город" Фонда развития моногородов на Ставрополье. Участники отметили на карте интересные с точки зрения туризма места в единственном моногороде края Невинномысске, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Проект "Прошагай город", созданный фондом с ВЭБ.РФ и Google стартовал в Саткинском районе Челябинской области в феврале 2019 года. Проект направлен на привлечение туристов в моногорода - волонтеры отмечают достопримечательности, кафе, гостиницы и музеи на картах Google.

"В Невинномысске акцию провели в формате квеста, участие приняли три команды, в общей сложности около 100 человек - молодежь, студенты. На онлайн-картах в результате появилось 48 отметок", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

По данным администрации, среди отмеченных точек - памятники, скверы, отделения почтовой связи, пиццерии, лодочная станция, благоустраиваемый парк "Шерстяник". По данным организаторов, 18 точек были отмечены впервые - ранее они не были выделены на электронных картах.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года в городе было утверждено создание территории опережающего социально-экономического развития.