Профессиональная охрана отсутствовала в школе в Вольске, где подросток напал на девочку

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Профессиональная охрана и металлодетекторы отсутствовали в школе Вольска Саратовской области, где во вторник подросток напал с топором на ученицу, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

"Школа достаточно большая, но профессиональной охраны там не было - была бабушка-вахтер. Металлодетекторов тоже не было на входе. Мальчик вошел и вышел свободно, его никто не задерживал", - сказала омбудсмен.

Ранее в Росгвардии сообщили, что школа была оборудована кнопкой тревожной сигнализации, однако, анализ показал, что сигнал поступил уже после происшествия.

По данным следствия, утром во вторник ученик 7-го класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре, воспламенения не произошло. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся 5-го класса и попытался скрыться. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Девочка доставлена в больницу Саратова.

Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что подросток состоит на учете у психиатра и обучался на дому, в этот день пришел в школу на экзамен для перевода в следующий класс.

Увлечение соцсетями и помощь психологов

Загородняя добавила, подросток уже состоял на внутришкольном контроле, а его семья - на учете как находящаяся в социально опасном положении. Постановка семьи на учет, по словам Загородней, была связана с тем, что подросток "хулиганил, а также очень увлекался социальными сетями и интернетом, проводил за компьютером довольно много времени".

По ее словам, в последний месяц мальчик был на заочном обучении, то есть учился по индивидуальному плану. Во вторник он вместе с одноклассниками должен был сдавать контрольную по математике. Как уточнили ТАСС в министерстве информации и печати региона, "сведениями о том, что необходимо было сопровождать ребенка в школу, образовательное учреждение не располагает, данных ограничений у подростка не было".

Загородняя добавила, что так называемый манифест, предположительно написанный и размещенный подростком в социальных сетях, видели другие люди - это видно по перепостам записи. "Однако никаких сигналов об этом в школу или правоохранительные органы не поступало, вероятно, сообщение не было принято всерьез", - пояснила омбудсмен.

Теперь с одноклассниками мальчика будут работать психологи, так как, по словам омбудсмена, после произошедшего им пришлось экстренно покинуть кабинет выбежать наружу, что "стало для них стрессом".

Загородняя добавила, что психолог будет работать также с пострадавшей девочкой, "как только это будет возможно, и, если ее мама согласится".

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