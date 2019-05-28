ЕГЭ по математике базового и профильного уровней впервые пройдут в один день

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают 29 мая основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впервые они проводятся в один день, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"С 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике - базовый или профильный. Заявления на участие 29 мая в экзамене базового уровня подали около 312 тыс. человек, из них 294 тыс. - выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 4762 пунктах проведения экзамена (ППЭ). ЕГЭ профильного уровня намерены сдавать около 367 тыс. участников, в том числе 359 тыс. выпускников текущего года, для его проведения будет задействовано 4665 ППЭ", - говорится в сообщении.

Работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа. Она оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и 19 заданий, длится экзамен три часа 55 минут. Оценивается работа по стобалльной шкале, установленный минимальный балл по математике профильного уровня - 27.

"Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 11 июня, ЕГЭ профильного уровня - не позднее 12 июня. Участники, получившие неудовлетворительный результат, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервный срок.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.