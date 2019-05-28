Форум "Здоровье нации - основа процветания России" пройдет с 29 по 31 мая в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" пройдет в Москве с 29 по 31 мая в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной его темой в этом году станет обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Экология", говорится в сообщении пресс-службы общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

"За годы работы форум стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу здорового образа жизни. Форум последовательно развивает и отстаивает необходимость учета интересов здоровья людей во всех государственных стратегиях. В этом году в его подготовке участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 21 субъект РФ, десятки коммерческих и некоммерческих организаций", - говорится в пресс-релизе организаторов форума.

Программа включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации проектов, выставки технологий, продуктов и услуг. В рамках мероприятий будут представлены проекты развития городов и сельских поселений, программы по созданию условий для ведения здорового образа жизни, проекты по профилактике и лечению различных заболеваний. "Центральным событием форума в этом году станет пленарное заседание "Здоровье и качество жизни граждан - в центре национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года", - указывается в пресс-релизе.

Отдельные секции и круглые столы будут посвящены инновационным лекарствам, увеличению продолжительности жизни и снижению заболеваемости населения, развитию санаторно-курортной отрасли России, формированию культуры правильного питания, развитию физической культуры и массового спорта и другим темам. Кроме того, на проходящей в рамках форума выставке, можно будет пройти тест на риски возникновения алкогольной, наркотической и других форм зависимостей, а также уточнить свой пищевой статус, узнать количество жировой и мышечной массы, определить плотность костной ткани и получить рекомендации профильных специалистов.

Организаторами форума являются общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ при поддержке федеральных органов испольнительной власти и правительства Москвы.