СМИ: кабмин Таиланда допустил иностранных туристов к медицинской марихуане

БАНГКОК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Таиланда одобрило нормативные положения, связанные с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях. Об этом сообщила в среду газета The Nation. В соответствии с новыми нормативными актами, подготовленными министерством здравоохранения страны, каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, а также в исследованиях наркотиков. Вместе с тем не должны подрываться работа, направленная на борьбу с наркотиками, и международное сотрудничество. Производство каннабиноидных лекарств должно проводиться в "особых случаях", а пациентам необходимо находиться под наблюдением зарегистрированных и практикующих врачей. Продукты из марихуаны могут экспортироваться, и, наконец, доступ к медицинской марихуане могут иметь путешествующие по стране иностранные туристы.

Традиционная медицина

Ранее Минздрав издал два постановления, касающиеся квалификации традиционных практикующих врачей, а также утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану. Последнее уточнение было предназначено для прояснения сомнительных областей, связанных с традиционной практикой использования марихуаны в медицинских целях.

Представитель пресс-службы канцелярии премьер-министра заявил, что министерство внутренних дел предложило провести кампанию по повышению осведомленности общественности о плюсах и минусах использования марихуаны и для лучшего понимания новых правил. Между тем министерство торговли считает нужным использовать механизмы мониторинга и регулирования для предотвращения неправильной эксплуатации растений. Департамент психического здоровья также планирует присоединиться к другим учреждениям для изучения влияния на здоровье марихуаны, а также лекарств на основе каннабиса, предназначенных для лечения психических заболеваний.

История вопроса

20 февраля вступили в силу поправки к Закону о наркотиках от 1979 года, разрешающие использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Кроме того, на территории королевства стало возможным на законных основаниях выращивать марихуану в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, однако под строгим надзором властей.

Марихуану могут иметь в своем распоряжении ученые, врачи, практикующие таиландскую традиционную медицину, сотрудники Красного Креста, местные фермеры, получившие разрешение от государства, а также иностранные пациенты, которым она необходима для лечения. Согласно исследованиям Министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц.

По данным The Nation, в Таиланде число зависимых от марихуаны людей возросло с 2127 человек в 2017 году до 2612 в прошлом году.