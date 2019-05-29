Минкомсвязь отвергла претензии депутатов по поводу деструктивной повестки на российском ТВ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не согласился с претензиями депутатов Госдумы, которые заявили о тревожных тенденциях в редакционной политике государственных телеканалов и недостаточной популяризации ярких примеров патриотизма. Свою позицию он изложил в ответ на запрос профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"В рамках редакционной политики государственными СМИ уделяется приоритетное внимание освещению военно-патриотической тематики, в особенности памятных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - указал глава ведомства. Он также отметил работу российских СМИ, "проводимую в рамках комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнациональной толерантности".

Комментируя упомянутые в обращении примеры "предоставления эфира для прямой антироссийской пропаганды", Носков обратил внимание, что "участники политических телешоу на российских телеканалах часто имеют противоположенные точки зрения на те или иные вопросы и высказывают свое субъективное мнение, что, собственно, и приводит к дискуссии и позволяет показать несостоятельность антироссийской позиции".

"С учетом изложенного не представляется возможным согласиться с оценкой работы государственных СМИ, указанной в обращении", - заключил он.

На одном из пленарных заседаний в марте группа депутатов от "Справедливой России" предложила дать протокольное поручение профильному комитету палаты, чтобы тот направил запрос в Минкомсвязь, касающийся редакционной политики телеканалов, заполняющих, по мнению парламентариев, эфир "деструктивной повесткой".

Депутаты утверждали, что существенную долю эфирного времени "занимают развлекательные шоу, не отражающие реальной картины происходящего в стране, а зачастую реализующие деструктивную повестку, в том числе транслирующие негативные примеры асоциального поведения, ущемления прав отдельных граждан". Кроме того, "в условиях ведения против РФ информационной войны имеются примеры предоставления эфирного времени для реализации прямой антироссийской пропаганды", отмечали они.