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Кузнецова: сообщения о хороших поступках детей помогут снизить уровень насилия в школах

По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка, так можно бороться со случаями агрессии и насилия

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. СМИ следует больше рассказывать о хороших поступках детей, чтобы у школьников было больше положительных примеров. Такое мнение высказала в среду уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Так она ответила на вопрос, как можно бороться со случаями агрессии и насилия в школах.

"На мой взгляд, решение достаточно простое. Мы, конечно, не должны говорить, что нужно ограничить эту [негативную] информацию. Важно, чтобы мы говорили о том, что хорошего делают дети", - сказала Кузнецова журналистам.

Она призвала СМИ больше рассказывать о детях, которые совершают героические поступки, которые смогли справиться с чем-то, преодолеть трудности.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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