СМИ: у берегов Канады и США с начала года погибли более 60 серых китов

ОТТАВА, 29 мая. /ТАСС/. Пять серых китов погибли за последние два месяца у тихоокеанских берегов Канады. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

По данным канадских экологов, два погибших млекопитающих были обнаружены около острова Ванкувер, а останки еще трех китов волны выбросили на берег острова Хайда-Гуай. При этом с начала года у берегов США погибли еще более 60 серых китов, что серьезно насторожило ученых двух стран, которые изучают причины массовой гибели этих морских млекопитающих.

В настоящее время серые киты мигрируют после зимовки у берегов Мексики в сторону Аляски, а их основная еда - это мелкие ракообразные, обитающие на дне океана. Специалисты Министерства рыболовства и океанов Канады изучили останки четырех китов и установили, что погибшие млекопитающие имеют серьезные признаки недоедания.

К таким же выводам пришли и американские ученые, но они полагают, что для установления точной причины массовой гибели этих животных необходимы более комплексные исследования. "Сейчас нам трудно назвать точные причины гибели китов. На данный момент мы знаем, что за последние год или два среди погибших было очень много слишком худых китов. Они не получили достаточно пищи и не смогли добраться до Аляски в ходе ежегодной миграции", - заявил CBC Джесси Хаггинс, специалист американской некоммерческой организации Cascadia Research, которая долгие годы занимается исследованием жизни китов в Тихом океане и арктических водах Канады и США.

Серые или калифорнийские киты - это морские млекопитающие подотряда усатых китов. Обитают в северной части Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Известны два стада серых китов: охотско-корейское и чукотско-калифорнийское. В прошлом серые были одним из основных промысловых видов китов из-за своей доступности. В середине XIX века их численность только в водах Калифорнии оценивалась в 30 тыс. особей.

Активный промысел привел к почти полному истреблению этого вида, и к 1930 году серых китов насчитывалось уже всего несколько сотен. В конце 1940-х их промысел был полностью запрещен, и популяция начала восстанавливаться. В настоящее время их число превышает 26 тыс. особей. На данный момент промысел этих млекопитающих разрешен только коренным народам Чукотки.