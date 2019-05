СМИ: Netflix откажется от съемок в Джорджии, если там запретят аборты

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Компания потокового видео Netflix заявила о готовности отказаться от съемок на территории штата Джорджия в случае, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты. Заявление компании опубликовал во вторник журнал Variety.

"У нас много женщин, работающих над производством в Джорджии, чьи права, наравне с миллионами других женщин, будут нарушены этим законом", - приводит издание слова креативного директора Netflix Теда Сарандоса. Он отметил, что до принятия закона компания продолжит съемки в штате, оказывая поддержку коллегам по цеху, которые предпочли заранее свернуть кинопроизводство на его территории. "Как только такой закон вступит там в силу, мы пересмотрим все наши инвестиции в Джорджию", - подчеркнул Сарандос. Ранее законопроект о запрете абортов, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Вместе с Netflix на ситуацию в штате обратили внимание киностудия Lionsgate, которая перенесла съемки своего фильма Barb and Star Go to Vista Del Mar ("Барб и Стар едут в Виста-дель-мар"), а также компания Amazon, которая изменила место съемок своего сериала по книге писательницы Наоми Олдерман The Power ("Сила"). Несколько американских продюсеров заявили о том, что откажутся от съемок на территории Джорджии в будущем.

Как уточнило агентство Associated Press, Джорджия крайне популярна в киноиндустрии из-за невысоких налогов. В частности, там снимались фильм Black Panther ("Черная пантера", 2018), многосерийная драма о нашествии зомби The Walking Dead ("Ходячие мертвецы"), а также фантастический сериал о группе подростков Stranger Things ("Очень странные дела").