Власти Севастополя попросили военных пропускать яхты туристов через закрытые воды

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя обратились к Черноморскому флоту с просьбой назначать временные окна для прохода судов в водных районах, которые военные закрывают для своих целей. Об этом сообщила в среду на пленарном заседании Международного морского бизнес-форума SIMBF 2019 и.о. замгубернатора Мария Литовко.

Она пояснила, что проход через некоторые участки прибрежных вод запрещен из соображений безопасности или исходя из нужд флота. Однако именно через эти территории в некоторых случаях проходит оптимальный для яхтсменов маршрут. При этом формированию комфортной среды для яхтсменов, в том числе в плане режима судовождения, в Крыму и Севастополе уделяется повышенное внимание, так как развитие яхтинга - одна из приоритетных задач в развитии отрасли.

"Мы сейчас в диалоге с Черноморским флотом. Вопрос закрытия определенных участков требует более детального подхода. Например, дать возможность прохода маломерным судам не только в ночное время - потому что не все маломерные суда могут и не все судоводители умеют это делать; рассмотреть возможность делать временные окна", - сказала Литовко.

Она уточнила, что сейчас есть несколько участков, которые закрываются полностью от берега и до границы 12-мильной зоны, то есть, до границы территориальных вод России.

По данным правительства города, закрытыми оказываются, например, участки, где проходят учения флота. Причем в этих случаях достаточно будет просто заранее предупреждать яхтсменов о запрете движения судов в том или ином районе.

Строительство яхтенной марины

Литовко сообщила также, что к 2023 году в Балаклаве (пригороде Севастополя) должны построить яхтенную марину, на эти цели из федерального бюджета планируется направить около 6,7 млрд рублей.

"[Начало строительства] планируется [на] следующий год. Планируем, что по итогам сезона начнем строительно-монтажные работы. У нас заключен государственный контракт. Объем финансирования проектирования - около 340 млн [рублей], около 6,7 млрд - строительно-монтажные работы", - сказала Литовко.

Она уточнила, что, помимо непосредственного строительства причалов, запланированы дноуглубительные работы, благоустройство набережной, реставрация нескольких зданий, которые будут частью марины, обновление инженерных сетей и другое.

Как пояснили ТАСС в правительстве города, средства планируется направить на проект в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который кроме чиновников вошли члены федерации парусного спорта. Федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.