Чайка: россияне предпенсионного возраста не жаловались в прокуратуру на увольнения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Граждане России предпенсионного возраста пока не обращались в Генпрокуратуру с жалобами на незаконное увольнение или отказ в приеме на работу. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Отдельно хотел бы отметить, что обращения граждан предпенсионного возраста о нарушениях при приеме на работу и увольнении в Генеральную прокуратуру до сегодняшнего дня не поступали", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.

В марте этого года Чайка подписал приказ, определяющий основные задачи прокуроров в указанной сфере. В частности, в нем акцентировано внимание на обеспечении занятости граждан предпенсионного возраста, инвалидов, молодежи, ликвидации задолженности на предприятиях-банкротах, индексации оплаты труда.

Всего с начала 2018 года прокуроры защитили права 620 тыс. работников, по их требованию погашены долги по зарплате на 26 млрд рублей. В связи с допущенными нарушениями почти 115 тыс. виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. "Остаток долга по зарплате на 1 мая текущего года составляет 2,9 млрд рублей", - сказал Чайка.