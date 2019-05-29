Беглов подтвердил, что станцию петербургского метро "Кудрово" введут в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Станцию метро "Кудрово" на территории Ленинградской области планируется ввести в 2025 году. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с работниками Ленинградского Металлического завода.

Проект создания указанной станции совместно реализуют власти Ленобласти и Петербурга.

"Мы (с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко - прим. ТАСС) договорились, что построим в Кудрово метро в 2025 году", - сказал Беглов.

Он уточнил, что финансирование проекта предполагается за счет бюджета двух субъектов, а также федеральных средств. Власти Петербурга уже провели переговоры с Минтрансом РФ по этому поводу.

"Кудрово" будет второй станцией петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино"). Она поможет решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тыс. человек. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в двух километрах от населенного пункта. Ввод станции в Кудрове запланирован на 2025 год, но власти Ленинградской области ведут переговоры об ускорении строительства.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах открыть 29 станций петербургского метро до 2032 года.