На ПМЭФ-2019 появится площадка для обсуждения качества жизни россиян

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Профильная площадка "Здоровое общество" для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения РФ впервые появится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила в среду пресс-служба Росконгресса.

"Тема здравоохранения является сквозной повесткой ПМЭФ и логично продолжает форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан - стратегическая задача, для решения которой должны объединиться представители органов власти и экспертное сообщество. Формирование здорового общества возможно только при комплексном подходе, включение темы здравоохранения в деловую программу форума позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения цели", - сообщил советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках деловой программы "Здоровое общество" в одноименном пространстве пройдет ряд деловых сессий. В частности, основными темами для обсуждений станут: борьба с неинфекционными заболеваниями, а также иммунизация и концепция life-course immunization, которая активно применяется в развитых странах и направлена на создание единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни.

"Одним из самых эффективных видов инвестиций в здравоохранение можно считать именно вакцинацию, которая в развивающихся странах ведет к снижению бремени целого ряда инфекционных заболеваний. Увеличить продолжительность и качество жизни граждан возможно при повсеместном применении инновационных вакцин, в том числе направленных на предотвращение заболеваний и поддержание здоровья взрослого населения, иммунитет которого ослабевает естественным образом с течением жизни", - цитирует пресс-служба главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Кроме того, в рамках сессии "Демографические вызовы 21 века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" планируется обсуждение мер государственных гарантий для изменения демографической ситуации, популяризации института семьи и проблемы российского детского здравоохранения. Ранее в пресс-службе Росконгресса сообщали, что тема развития здравоохранения в России станет одной из ключевых на ПМЭФ-2019.

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.