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Генпрокуратура не нашла экстремизма в книге Дмитрия Быкова о Второй мировой войне

Как сообщил генпрокурор Юрий Чайка, проведенные проверки показали отсутствие состава преступления
Дмитрий Быков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дмитрий Быков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура не обнаружила признаков экстремизма в книге писателя Дмитрия Быкова о генерале Власове. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Депутат от "Справедливой России" задал Чайке вопрос, почему прокуратура не задумывается об участившихся случаях искажения истории Второй мировой войны российскими писателями. В частности, он привел в качестве примера писательницу Елену Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а также писателя Дмитрия Быкова, который написал книгу о "предателе Власове".

"Генпрокуратурой уже проведены проверки, которые показали отсутствие в действиях лиц признаков состава преступления. В частности, в отношении писателя Быкова оснований для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли", - сказал Чайка, отвечая на вопрос. Он отметил, что прокуратура знает о проблеме искажения истории и жестко на нее реагирует, однако не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма.

"Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм", - отметил генпрокурор. По его словам, подобным неоднозначным публикациям должно дать оценку, "прежде всего, общество, журналистские и писательские союзы".

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияБыков, Дмитрий Львович
Северный Кавказ
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