Столетняя немка стала депутатом

БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. 100-летняя немецкая пенсионерка Лизель Хайзе по итогам прошедших в Германии коммунальных выборов была избрана в совет города Кирххаймболанден, расположенного на юго-западе ФРГ - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Хайзе, многие годы проработавшая учительницей, получила 911 голосов и стала одним из двух депутатов от гражданской инициативы "Мы за Кибо" [Wir fьr Kibo]. "Кибо" - так называют местные жители свой город - Кирххаймболанден, население которого - чуть меньше 8 тыс. человек. Всего в городском совете 24 места.

"Тот, кто хочет чего-то изменить, должен предпринимать для этого усилия", - прокомментировала Хайзе свое избрание. Она решила пойти в политику после того, как в 2011 году закрылся ее любимый бассейн. По собственному признанию Хайзе, плавание было для нее "эликсиром жизни". "Политика превратилась из гуманизма в капитализм" и отнимает у человека то, что ему очень важно, считает она. Теперь новоиспеченный депутат намерена добиться открытия в городе нового бассейна.

Бывшей учительнице также не нравится, что местные власти, по ее словам, фактически отодвинули на второй план такой вопрос, как развитие молодежи. Она намерена выступать за организацию в Кирххаймболандене встреч детей и подростков, во время которых они могли бы вместе играть, общаться друг с другом, заниматься музыкой.

Популярность Хайзе прогремела на всю страну, журналисты часто просят у новоиспеченного депутата дать интервью. Она только вежливо напоминает представителям СМИ, что ее слух уже не тот.