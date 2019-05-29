Общественный совет при ФСБ поможет с публикацией ее архивных материалов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Общественный совет при Федеральной службе безопасности России окажет поддержку публикации документов из архивов ФСБ, расценивая это как важный инструмент противодействия попыткам фальсифицировать историю. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, такое решение было принято по итогам прошедшего 29 мая заседания совета.

"Ознакомившись с организацией архивного дела в органах Федеральной службы безопасности, Совет решил продолжить практику оказания поддержки Управлению регистрации и архивных фондов ФСБ России в выпуске изданий о деятельности органов безопасности", - сообщили в ЦОС.

"Сегодня, когда история становится важной ареной борьбы за национальные интересы России, многократно возрастает значимость архивов и архивного дела, - подчеркнул председатель Общественного совета, советник президента ВТБ-банка Василий Титов. - Публикация архивных материалов традиционно считалась важным источником новых знаний о прошлом. Но сейчас, в условиях нарастающего идейного, духовного и политического конфликта с определенной частью западных элит, эта работа выступает одним из ключевых инструментов противодействия упорным попыткам очернить славную историю Отечества, посеять сомнения в умах и рознь в обществе. Наша поддержка публикаторской деятельности Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России послужит дальнейшей консолидации гражданского общества и росту авторитета органов безопасности РФ".

Кроме того, члены совета ознакомились с работой органов безопасности по поддержке детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приняли решение помочь детским организациям, шефство над которыми осуществляют органы безопасности.