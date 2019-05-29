Участники ПМЭФ смогут оценить индекс здорового образа жизни и сходить в бар-ЗОЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут на стенде Ленинградской области оценить индивидуальный индекс здорового образа жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства области.

"В Год здорового образа жизни (ЗОЖ) в Ленинградской области на стенде региона с помощью специально созданной игры можно будет оценить индивидуальный индекс здорового образа жизни. В баре-ЗОЖ гостей будут угощать кофе, чаем, молочной продукцией и выпечкой, произведенными на крупнейших предприятиях пищевой промышленности региона", - говорится в сообщении.

Также на стенде региона будут представлены действующие образовательные программы в области профориентации и развития профессиональных компетенций для жителей Ленинградской области всех возрастов, которые реализует как областное правительство, так и предприятия региона. На ПМЭФ власти региона планируют заключить соглашения с ведущими высшими учебными заведениями России для усиления совместной работы в вопросах подготовки кадров для предприятий области.

"Речь не только о сумме инвестиций, но и о качестве подписываемых документов. Нам важно, чтобы проекты не только обеспечивали экономическое благополучие региона, но и давали возможность для развития нашего кадрового потенциала. Именно поэтому мы выбрали темой областного стенда кооперацию бизнеса и власти в развитии человеческого капитала", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня. Главная тема форума - "Формируя повестку устойчивого развития". Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.