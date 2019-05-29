Россия осуществляет проект по борьбе с засухой на востоке Кубы

ГАВАНА, 29 мая. /ТАСС/. Посол Российской Федерации на Кубе Андрей Гуськов и представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в республике Марибель Гутьеррес совершили поездку по районам провинции Сантьяго-де-Куба, где осуществляется программа борьбы с засухой. Об этом в среду сообщила радиостанция Radio Rebelde.

"Это проект по повышению устойчивости провинции Сантьяго-де-Куба перед лицом засухи, которая является частой проблемой в этом регионе, и мы уверены, что с выполнением работ она будет решена, а также будут созданы механизмы преодоления и ликвидации последствий подобных катастроф, - цитирует российского посла радиостанция. - С Кубой мы поддерживаем конструктивный политический диалог и работаем вместе на международной арене в условиях вызовов и рисков, с которыми сталкивается мир, активно участвуя в проектах страны, которые являются частью национального плана экономического и социального развития до 2030 года".

Гуськов и Гутьеррес посетили, в частности, новую водоочистную станцию и филиал Института метеорологии. Проект, реализация которого продлится до 2021 года, предполагает инвестиции в гидроинфраструктуру восточных районов острова, где проживают более 500 тыс. человек.