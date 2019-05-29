Ленобласть направит более 12 млрд рублей на новые соцобъекты до 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направят 12,8 млрд рублей на строительство и покупку 39 социальных объектов в районах региона до 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

"В целом с 2019 по 2022 годы на строительство и приобретение 39 социальных объектов во Всеволожском и Ломоносовском районах по трем программам из федерального, областного и местного бюджетов будет выделено порядка 12,8 млрд рублей. По мере ввода этих объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность на их выкуп будут выделяться дополнительные средства", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правительства области, речь идет о школах и детских садах. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, до июля 2020 года выкуп объектов у застройщиков в муниципальную собственность будет осуществляться за 100% стоимости, а затем за 50% от общей стоимости.

Кроме того, глава Ленинградской области поручил профильному комитету к 1 июля завершить подготовку документов по предоставлению субсидий частным детским садам. Они позволят снизить родительскую плату или же выплачивать компенсации тем, чьи дети не попали в дошкольное учреждение.

"Субсидии из областного бюджета владельцы частных детсадов будут направлять на содержание зданий и помещений, снижая при этом размер родительской платы, который для родителей не будет превышать 5 тыс. рублей. Размер компенсации, которую получит садик на одного ребенка - не выше 18 тыс. рублей", - добавили в правительстве и уточнили, что субсидии смогут получать только те учреждения, которые имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования.

Родители детей от трех лет, которые не смогли попасть в детский сад, смогут также получить компенсацию в размере 9,5 тыс. рублей ежемесячно. Но в этом случае нужно иметь регистрацию в Ленинградской области и официальный отказ в предоставлении места в государственном детском саду. При выплате компенсаций будет учитываться критерий нуждаемости.