ФБР внесло 80-летнего мужчину в список 10 самых разыскиваемых преступников

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) внесло в среду в список 10 наиболее разыскиваемых преступников имя 80-летнего Юджина Палмера, подозреваемого в причастности к убийству жены его сына в сентябре 2012 года. Сообщение об этом размещено в среду на сайте отделения ФБР в Нью-Йорке. За информацию, которая приведет к аресту Палмера, объявлена награда в $100 тыс.

"Когда следователи и прокуратура пришли к выводу о том, что Палмер, вероятнее всего, покинул территорию штата Нью-Йорк после убийства, они запросили нашей помощи и мы выдали федеральный ордер на его арест, - сообщил помощник директора ФБР Уильям Суини, возглавляющий отделение ФБР в Нью-Йорке. - Этот ордер дает нашим агентам полномочия вести расследование на всей территории США и за границей, и, таким образом, появляются широкие возможности для того, чтобы разыскать Юджина Палмера и доставить его в суд".

Список 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников впервые появился в марте 1950 года. Палмер - 523-й человек, имя которого внесено в этот список. Как отмечается на сайте нью-йоркского отделения ФБР, за все время существования списка "488 человек из него были арестованы или их местонахождение определено, причем в 162 случаях - в результате взаимодействия с гражданами".